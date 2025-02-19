Белорусы сыграют с футболистами России в финале юношеского Кубка развития

Юношеская сборная Беларуси (U-17) в заключительном поединке предварительной группы А разошлась миром с командой бразильской академии Blockchain Sports — 1:1. Белорусы ушли от поражения в конце встречи благодаря точному удару Андрея Луцковича. В первом туре подопечные Павла Евсеенко одолели сверстников из Таджикистана — 1:0, а во второй игровой день оказалась сильнее футболистов Узбекистана — 4:3. Второе место заняли узбеки, переигравшие сегодня таджиков — 3:1. Итоговое положение: Беларусь — 7 очков, Узбекистан — 6, Blockchain Sports — 4, Таджикистан — 0.