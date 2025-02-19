Белорусы сыграют с футболистами России в финале юношеского Кубка развития

Юношеская сборная Беларуси (U-17) в заключительном поединке предварительной группы А разошлась миром с командой бразильской академии Blockchain Sports — 1:1. Белорусы ушли от поражения в конце встречи благодаря точному удару Андрея Луцковича. В первом туре подопечные Павла Евсеенко одолели сверстников из Таджикистана — 1:0, а во второй игровой день оказалась сильнее футболистов Узбекистана — 4:3. Второе место заняли узбеки, переигравшие сегодня таджиков — 3:1. Итоговое положение: Беларусь — 7 очков, Узбекистан — 6, Blockchain Sports — 4, Таджикистан — 0.
Победителями квартета В стали российские футболисты, которые сегодня победили иранцев с результатом 2:0. Азербайджанцы одолели казахстанскую сборную — 2:1. Итоговое положение: Россия — 7 очков, Азербайджан — 6, Казахстан — 4, Иран — 0.
Таким образом, в пятницу, 21 февраля, в решающем поединке за главный приз встретятся юношеские сборные Беларуси и России. Узбеки и азербайджанцы поспорят за бронзу, а таджики и иранцы встретятся в матче за пятое итоговое место.
В прошлом сезоне Кубок развития в пятый раз выиграла юношеская сборная Беларуси. В разные годы победителями этих состязаний становились юные футболисты России (6 раз), Украины (4), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).