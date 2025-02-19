Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде ОАЭ в первом спарринге

Сегодня подопечные Николаса Альварадо в упорной борьбе уступили команде Объединенных Арабских Эмиратов с минимальной разницей в счете — 1:2. В первой трети матча Юрий Петровский вывел белорусов вперед, но потом хозяева забили по голу во втором и третьем периодах и одержали волевую викторию. Второй спарринг сборные Беларуси и ОАЭ проведут в пятницу, 21 февраля.