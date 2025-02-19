Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде ОАЭ в первом спарринге

Сегодня подопечные Николаса Альварадо в упорной борьбе уступили команде Объединенных Арабских Эмиратов с минимальной разницей в счете — 1:2. В первой трети матча Юрий Петровский вывел белорусов вперед, но потом хозяева забили по голу во втором и третьем периодах и одержали волевую викторию. Второй спарринг сборные Беларуси и ОАЭ проведут в пятницу, 21 февраля.
В январе в ходе подготовки к чемпионату мира белорусы трижды сыграли в гостях с командой Ирана, одержав одну победу (4:3) и потерпев два поражения (1:2 и 2:4). В марте белорусская дружина в Санкт-Петербурге проведет спарринги со сборной России.
Финальная часть 13-го планетарного форума по пляжному футболу под эгидой ФИФА пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф. В прошлом сезоне команда Николаса Альварадо стала бронзовым призером Евролиги.