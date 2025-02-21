Белорусы взяли серебро в розыгрыше футбольного Кубка развития в Минске

Сегодня на поле столичного футбольного манежа подопечные Павла Евсеенко уступили в решающем поединке за главный приз сверстникам из России — 2:4. Игра получилась очень интересной — уже в первой половине встречи было забито пять мячей — 3:2 в пользу гостей. После перерыва хозяева пытались отыграться, но не получилось. А вот россияне сумели еще раз отличиться и в итоге в седьмой раз стали победителями этих соревнований. На пути к сегодняшнему финалу белорусы заняли первое место в предварительной группе А, победив сборные Таджикистана (1:0) и Узбекистана (4:3), а также сыграв вничью с командой бразильской академии Blockchain Sports (1:1).
В матче за бронзовые награды узбекские футболисты переиграли азербайджанцев — 2:1. Пятое место заняли казахстанские спортсмены, победившие бразильцев со счетом 3:2. В игре за седьмое итоговое место таджики одолели иранцев в серии послематчевых пенальти — 4:1 (игровое время — 0:0).
В прошлом сезоне Кубок развития в пятый раз выиграла юношеская сборная Беларуси. Кроме россиян и белорусов победителями этих состязаний становились футболисты Украины (4), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).