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Белорусы взяли серебро в розыгрыше футбольного Кубка развития в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) завоевали серебряные медали 21-го розыгрыша Кубка развития, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на поле столичного футбольного манежа подопечные Павла Евсеенко уступили в решающем поединке за главный приз сверстникам из России — 2:4. Игра получилась очень интересной — уже в первой половине встречи было забито пять мячей — 3:2 в пользу гостей. После перерыва хозяева пытались отыграться, но не получилось. А вот россияне сумели еще раз отличиться и в итоге в седьмой раз стали победителями этих соревнований. На пути к сегодняшнему финалу белорусы заняли первое место в предварительной группе А, победив сборные Таджикистана (1:0) и Узбекистана (4:3), а также сыграв вничью с командой бразильской академии Blockchain Sports (1:1).

В матче за бронзовые награды узбекские футболисты переиграли азербайджанцев — 2:1. Пятое место заняли казахстанские спортсмены, победившие бразильцев со счетом 3:2. В игре за седьмое итоговое место таджики одолели иранцев в серии послематчевых пенальти — 4:1 (игровое время — 0:0).

В прошлом сезоне Кубок развития в пятый раз выиграла юношеская сборная Беларуси. Кроме россиян и белорусов победителями этих состязаний становились футболисты Украины (4), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).

Белоруссия U21
Россия U21