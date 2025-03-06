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Женская сборная России по футболу сохранила 27-е место в рейтинге ФИФА

На счету команды 1 704,61 очка.

Источник: РФС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России сохранила 27-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На счету команды 1 704,61 очка. Лидерство в рейтинге сохраняет сборная США (2 069,06 балла), второе место занимает команда Испании (2 020,60), третье — сборная Германии (2 014,73).

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.