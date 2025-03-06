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Прокуратура Испании просит пересмотра дела Рубиалеса

Экс-главу Королевской испанской футбольной федерации приговорили к штрафу в размере €10,8 тыс. за поцелуй футболистки национальной сборной.

Источник: Reuters

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Испанская прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, ведомство настаивает на пересмотре дела. В феврале Рубиалес был приговорен к штрафу в размере €10,8 тыс. При этом прокуратура настаивала на 2,5 года тюрьмы.

20 августа 2023 года сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября 2023 года Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF.