Кержаков отметил, что у него нет эмоций от рекорда Дзюбы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Александр Кержаков отметил, что не испытывает никаких эмоций от рекорда нападающего Артема Дзюбы по голам за сборную России по футболу. Об этом Кержаков рассказал ТАСС.
В товарищеском матче против сборной Гренады Дзюба забил 31-й гол в составе национальной команды. Для нападающего это 56-й матч за сборную России. Кержаков отметился 30 забитыми мячами в 92 играх.
«Никаких особо эмоций нет. Перед игрой пожелал ему удачи, когда мы вместе сфотографировались с футболками сборной с номером 30. На матче атмосфера приятная, хорошие ощущения, много людей собралось на сборную. Позже, наверное, не получится поздравить, потому что его много будет кто поздравлять, сейчас вы напишите поздравления, поздравляю», — сказал Кержаков.
«У меня до этого не было ничего, спокойно абсолютно воспринимаю, отношусь. Меня внутри ничего не напрягало, не нервничал, я уже давно не играю в футбол. Голы в футболе — заслуга всей команды», — добавил он.
Матч против команды Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с лета 2021 года. Тогда он в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы сумел реализовать пенальти во встрече против датчан (1:4).