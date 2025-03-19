«Разногласия с Дзюбой у нас закончились». Карпин — после разгрома Гренады

Сборная России разгромила Гренаду в товарищеском матче (5:0), продлила свою серию до семи побед подряд (общий счет 39:0), а Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
После финального свистка главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог контрольной встречи, а также рассказал о составе на следующую игру — против Замбии.
— На счету сборной России — очередная сухая победа. А Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории команды. Как его поздравили?
— На данном этапе счет не важен. Мне было важно желание выполнять установку, самоотдача и самоотверженность ребят. Артема все поздравили. Все сложилось так, как многие хотели, я думаю.
— Показалось, что в первом тайме было много сумбура из-за желания сыграть на Дзюбу…
— Мне так не показалось. После разминки все ребята сказали, что поле было непривычно быстрым. Когда вчера тренировались, оно было сухим. Плюс необычный мяч — первый раз мы им играли. Как ребята сказали, мяч очень легкий. С этим связано и большое количество брака при обработке передач. Но во втором тайме все стало получше.
— Дзюба сказал, что вчера вы поговорили — и поговорили очень хорошо.
— Вчера пресс-конференция поздно закончилась, автобус уехал — здесь, что ли, его было оставлять? Поехали вместе на машине. Поговорили, да. Но его вызов уже говорит о том, что все разногласия у нас закончились.
— Какой будет заявка на Замбию? Увидим другой состав?
— На игру с Замбией будет новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, чего ж нет… У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть.
— Интересно ли вам было бы сыграть с США?
— Как видите, нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой… С США тем более было бы интересно!
Артем Калинин