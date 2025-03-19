«Разногласия с Дзюбой у нас закончились». Карпин — после разгрома Гренады

— Мне так не показалось. После разминки все ребята сказали, что поле было непривычно быстрым. Когда вчера тренировались, оно было сухим. Плюс необычный мяч — первый раз мы им играли. Как ребята сказали, мяч очень легкий. С этим связано и большое количество брака при обработке передач. Но во втором тайме все стало получше.