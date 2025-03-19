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«Разногласия с Дзюбой у нас закончились». Карпин — после разгрома Гренады

Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России разгромила Гренаду в товарищеском матче (5:0), продлила свою серию до семи побед подряд (общий счет 39:0), а Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

После финального свистка главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог контрольной встречи, а также рассказал о составе на следующую игру — против Замбии.

— На счету сборной России — очередная сухая победа. А Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории команды. Как его поздравили?

— На данном этапе счет не важен. Мне было важно желание выполнять установку, самоотдача и самоотверженность ребят. Артема все поздравили. Все сложилось так, как многие хотели, я думаю.

— Показалось, что в первом тайме было много сумбура из-за желания сыграть на Дзюбу…

— Мне так не показалось. После разминки все ребята сказали, что поле было непривычно быстрым. Когда вчера тренировались, оно было сухим. Плюс необычный мяч — первый раз мы им играли. Как ребята сказали, мяч очень легкий. С этим связано и большое количество брака при обработке передач. Но во втором тайме все стало получше.

— Дзюба сказал, что вчера вы поговорили — и поговорили очень хорошо.

— Вчера пресс-конференция поздно закончилась, автобус уехал — здесь, что ли, его было оставлять? Поехали вместе на машине. Поговорили, да. Но его вызов уже говорит о том, что все разногласия у нас закончились.

— Какой будет заявка на Замбию? Увидим другой состав?

— На игру с Замбией будет новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, чего ж нет… У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть.

— Интересно ли вам было бы сыграть с США?

— Как видите, нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой… С США тем более было бы интересно!

Артем Калинин

Россия
5:0
Первый тайм: 3:0
Гренада
Футбол, Товарищеские матчи,
19.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Энтони Модест
Голы
Россия
Данил Пруцев
(Лечи Садулаев)
16′
Арсен Адамов
41′
7798
(Алексей Батраков)
43′
Даниил Фомин
53′
38046
(Арсен Адамов)
60′
Составы команд
Россия
2
Александр Солдатенков
20′
23
Юрий Горшков
24
Александр Сильянов
25
Данил Пруцев
28
Алексей Батраков
12
Евгений Латышонок
46′
16
Станислав Агкацев
21
Арсен Адамов
65′
14
Турпал-Али Ибишев
17
Максим Глушенков
65′
10
Андрей Мостовой
20
Лечи Садулаев
46′
7
Зелимхан Бакаев
74
Даниил Фомин
76′
15
Матвей Кисляк
22
Артем Дзюба
65′
13
Иван Сергеев
Гренада
21
Джош Габриэль
2
Бенджамин Эттьенн
4
Доррель Пьерр
8
Брэйди Чарльз
15
Джермэйн Фрэнсис
22
Чэд Филлип
46′
1
Джэйсон Белфон
17
Тревон Уильямс
63′
5
Кимрон Маршалл
13
Стеффон Абрахам
63′
6
Итан Телесфорд
19
Ромар Франк
81′
11
Виджай Валчин
7
Лукас Акинс
81′
14
Джамал Гиттенс
9
Джошуа Айзек
63′
23
Зэйд Дуглас
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти