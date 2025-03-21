Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе» пройдет перед игрой Россия — Замбия

Игра пройдет 25 марта на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе» будет организована перед товарищеским матчем сборных России и Замбии по футболу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 25 марта на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

«Перед матчем сборных России и Замбии пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в “Крокус сити холле”, — сообщили в РФС.

Вечером 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадали более 500. По данным следствия, арестованы 27 фигурантов дела.