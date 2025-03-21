Минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе» пройдет перед игрой Россия — Замбия

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе» будет организована перед товарищеским матчем сборных России и Замбии по футболу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).