Футболисты молодежной сборной Беларуси победили северомакедонцев

Сегодня в турецкой Анталии белорусы обыграли сверстников из Северной Македонии с результатом 3:1. В середине первого тайма Илья Дубинец открыл счет, после перерыва Александр Французов (с пенальти) и Кирилл Цепенков забили еще два мяча, на что соперники ответили точным ударом незадолго до финального свистка.