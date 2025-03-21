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Футболисты молодежной сборной Беларуси победили северомакедонцев

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) одержали победу в первом поединке под началом Виталия Павлова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Тобол"

Сегодня в турецкой Анталии белорусы обыграли сверстников из Северной Македонии с результатом 3:1. В середине первого тайма Илья Дубинец открыл счет, после перерыва Александр Французов (с пенальти) и Кирилл Цепенков забили еще два мяча, на что соперники ответили точным ударом незадолго до финального свистка.

Во втором контрольном поединке белорусские футболисты 25 марта в Стамбуле будут соперничать с турецкой «молодежкой». Осенью подопечные Виталия Павлова начнут выступление в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы. Их оппонентами в квалификационной группе 9 будут команды Австрии, Бельгии, Дании и Уэльса.