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Алаев назвал красивой историю с рекордом Дзюбы по голам за сборную России при Карпине

Артем Дзюба ранее забил 31-й мяч и превзошел достижение Александра Кержакова.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Вызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России под руководством Валерия Карпина и последовавший рекорд футболиста по голам за национальную команду являются красивой историей. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Благодаря голу в товарищеском матче против команды Гренады (5:0), который прошел 19 марта, Дзюба установил рекорд по количеству голов за сборную России. На его счету 31 забитый мяч, у Александра Кержакова — 30.

«Это правильное и мудрое решение Валерия Георгиевича, — сказал Алаев. — Более того, мы с ним это обсуждали, и я его двумя руками поддержал. И то, что Артем сыграл в этом матче, вышел капитаном, побил рекорд — красивая история, Артем ее заслужил. Рад, что они примирились, и конфликт исчерпан. Если все наши конфликты будут заканчиваться так, я двумя руками за».

Дзюба сыграл за сборную России впервые с лета 2021 года, когда он выступал за нее на чемпионате Европы.