Алаев назвал красивой историю с рекордом Дзюбы по голам за сборную России при Карпине

«Это правильное и мудрое решение Валерия Георгиевича, — сказал Алаев. — Более того, мы с ним это обсуждали, и я его двумя руками поддержал. И то, что Артем сыграл в этом матче, вышел капитаном, побил рекорд — красивая история, Артем ее заслужил. Рад, что они примирились, и конфликт исчерпан. Если все наши конфликты будут заканчиваться так, я двумя руками за».