Сборная Беларуси по пляжному футболу вошла в топ-4 мирового рейтинга

Перед недавним чемпионатом мира на Сейшельских островах белорусская команда занимала шестую позицию, а после завоевания серебра планетарного форума поднялась на две строки. Мировой рейтинг возглавляют чемпионы мира бразильцы, вслед за которыми расположились сборные Португалии и Италии.
В финальном поединке ЧМ-2025 белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо в упорнейшей борьбе уступили Бразилии со счетом 3:4. В матче за бронзовые награды португальцы также с минимальным перевесом — 3:2 — одолели сенегальцев.
В нынешнем сезоне сборная Беларуси выступит в Евролиге. С 18 по 20 июля в грузинском Батуми белорусы сыграют с командами Чехии, Германии и Турции, а