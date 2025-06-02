Сборная Беларуси по пляжному футболу вошла в топ-4 мирового рейтинга

В нынешнем сезоне сборная Беларуси выступит в Евролиге. С 18 по 20 июля в грузинском Батуми белорусы сыграют с командами Чехии, Германии и Турции, а 25—27 июля в итальянском Кастелламмаре-ди-Стабия будут соперничать со сборными Швейцарии, Молдовы и Латвии. Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджио.