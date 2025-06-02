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Сборная Беларуси по пляжному футболу вошла в топ-4 мирового рейтинга

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу занимает четвертое место в обновленном сегодня мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: https://vk.com/beachsoccerby

Перед недавним чемпионатом мира на Сейшельских островах белорусская команда занимала шестую позицию, а после завоевания серебра планетарного форума поднялась на две строки. Мировой рейтинг возглавляют чемпионы мира бразильцы, вслед за которыми расположились сборные Португалии и Италии.

В финальном поединке ЧМ-2025 белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо в упорнейшей борьбе уступили Бразилии со счетом 3:4. В матче за бронзовые награды португальцы также с минимальным перевесом — 3:2 — одолели сенегальцев.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси выступит в Евролиге. С 18 по 20 июля в грузинском Батуми белорусы сыграют с командами Чехии, Германии и Турции, а 25—27 июля в итальянском Кастелламмаре-ди-Стабия будут соперничать со сборными Швейцарии, Молдовы и Латвии. Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджио.