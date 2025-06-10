Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Сборные
20:00
Беларусь
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.00
П2
1.75
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
:
Польша
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.33
П2
2.14
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.04
X
24.00
П2
64.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.39
П2
8.75
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
100.00
X
33.00
П2
1.03
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.45
П2
1.77
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
48.00

Беларусь — Россия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 10 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси.

Источник: Чемпионат.com

Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Начало матча — в 20:00 мск.

Состав сборной России: Лунёв, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Баринов (капитан), Кисляк, Пруцев, Гладышев, Пиняев, Сергеев.

Состав сборной Беларуси: Лапоухов, Мартынович, Политевич, Забелин, Пигас, Яблонский, Эбонг, Печенин, Громыко, Лисакович, Мельниченко.

Главным арбитром встречи назначен судья Саят Карабаев. Ему будут помогать его соотечественники — ассистенты судьи Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром стал белорус Амин Кургхели. В предыдущем матче сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1.