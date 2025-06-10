Беларусь — Россия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Главным арбитром встречи назначен судья Саят Карабаев. Ему будут помогать его соотечественники — ассистенты судьи Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром стал белорус Амин Кургхели. В предыдущем матче сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1.