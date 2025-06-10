Тренер сборной Беларуси высказался о поражении в матче с Россией

«Сложно комментировать матч. Скажу, что эта игра существенно отличается от прошлогодней. Кто-то скажет, что счёт крупный. Но моя команда играла значительно лучше. Допустили ошибки, которыми воспользовался соперник. У них высококлассные футболисты. Так сложилось сегодня. С моей стороны тоже были ошибки. Это футбол, нам остаётся принять этот результат.



Я не знаю есть ли какой-то комплекс перед Россией. Не согласен с этим. Все игры разные и отличаются. Сегодня мы крупно уступили. Но счёт, на мой взгляд, не отражал происходящее на поле. Мы слишком легко дали забить мячи.



Такие игры делятся на два типа — иногда ты выигрываешь, а иногда учишься. Сегодня мы учились и получили много информации. Мы хорошо соперничали и показали неплохой футбол. И получили много информации. Я увидел, как мои футболисты действуют против сильного соперника», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.