«Оказался в нужном месте четыре раза». Гладышев — о покере в матче с Беларусью

— Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнёры выкатили. Карпин подошёл перед игрой и говорит: «Мне не нужны голы, а нужно твоё отношение». А получилось по‑другому.