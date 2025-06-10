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«Оказался в нужном месте четыре раза». Гладышев — о покере в матче с Беларусью

Нападающий сборной России Ярослав Гладышев высказался о покере, оформленном им в товарищеском матче с белорусской национальной командой (1:4).

Источник: Чемпионат.com

— Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнёры выкатили. Карпин подошёл перед игрой и говорит: «Мне не нужны голы, а нужно твоё отношение». А получилось по‑другому.

— Ты сказал, что были проблемы с уверенностью в себе, помогал тебе с этим справиться Марцел Личка.

— Получше себя начал чувствовать в этом сезоне. Спасибо Марцелу и штабу «Динамо». Работа, которую мы проделывали, дала результат, — сказал Гладышев в эфире «Матч ТВ».

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

22-летний нападающий провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.