«Гладышев семь дней потренировался и забил четыре». Карпин — после победы над Белоруссией

— Наверное, эта игра существенно отличается от той, что мы провели год назад. Несмотря на то что счет схожий, моя команда играла значительно лучше. Просто так сложилось, что мы допустили ошибки, которыми соперник воспользовался. У них высококлассные футболисты, и они наказали за простые ошибки моих игроков, которые те обычно не допускают в таких ситуациях. Остается только принять этот результат и двигаться дальше.