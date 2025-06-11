«Гладышев семь дней потренировался и забил четыре». Карпин — после победы над Белоруссией

Сборная России обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче (4:1). Покером отметился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.
После игры главный тренер сборной России Валерий Карпин и его визави из команды Белоруссии Карлос Алос ответили на вопросы журналистов.
Карпин: «Если что-то будет с “Динамо”, вы все узнаете»
— Когда Гладышев забил четвертый гол, вы показали ему пальцами цифру 7. Верили, что он может забить еще?
— Это было к тому, что он семь дней потренировался в сборной и забил четыре.
— Насколько для вас стал неожиданным покер Гладышева?
— Никак не реагирую. Забил и забил, играем, молодец. Меня радует не это, а то, как он выполнил установку тренера. Радует концентрация.
— Как в целом оцените игру Гладышева в этом сезоне?
— Раз я его вызывал в сборную, значит, уже оценил. Говорю о весенней части, ее он провел неплохо.
— Может ли Гладышев в будущем стать конкурентом Дзюбы по бомбардирскому рекорду в сборной России?
— Не знаю.
— Чем вы руководствовались, когда решили заменить Гладышева?
— Не было желания давать ему играть еще, перестал выполнять установку — подустал.
— Хотел ли он забить еще?
— Надо спросить у него.
— Как оцените взаимодействие Гладышева и Сергеева? Было бы хорошо для сборной, играй они в одном клубе?
— Не ко мне вопрос. Я здесь при чем? Наверное, было бы хорошо, если б все игроки были в одном клубе. И у хорошего тренера. Тогда бы тренировать сборную было одно удовольствие.
— Несколько игроков сборной России не вышли на поле. Почему?
— Несколько игроков — это кто? Мостовой и Комличенко играли в прошлом матче.
— Какие отличия в игре сборной Белоруссии вы увидели по сравнению с прошлым матчем?
— Огромное спасибо Федерации футбола Белоруссии за приглашение. Приятно приезжать, находиться здесь. Был оказан радушный прием, спасибо огромное. Отличия? Не следил за Белоруссией, смотрел за нашими игроками. Но бросилась в глаза скорость, в этом прибавили, убегали в контратаки. Было непросто.
— Тимур Гурцкая говорил, что после этого матча будет объявлено о вашем назначении в «Динамо».
— Спросите у него. Он же говорит, его и спрашивайте.
— Какие у вас планы на ближайшую неделю?
— Если что-то будет с московским «Динамо», вы все узнаете.
— Как проведете отпуск?
— Вернусь в Москву, потом поездка с семьей.
Алос: «Моих игроков наказали за простые ошибки»
— Как прокомментируете поражение от сборной России?
— Наверное, эта игра существенно отличается от той, что мы провели год назад. Несмотря на то что счет схожий, моя команда играла значительно лучше. Просто так сложилось, что мы допустили ошибки, которыми соперник воспользовался. У них высококлассные футболисты, и они наказали за простые ошибки моих игроков, которые те обычно не допускают в таких ситуациях. Остается только принять этот результат и двигаться дальше.
— Вам не кажется, что у команды сложился какой-то комплекс против России?
— Не согласен, что есть какой-то комплекс. Просто так сложилось, что много пропустили. Результат первого тайма не отражал того, что было на поле. Но я все равно верю в своих игроков.
— Что извлекли позитивного для себя из этой игры?
— Получил очень много информации, это была игра с сильным соперником. Но моя команда хорошо соперничала. Я получил большой опыт, который буду использовать для подготовки к квалификации на чемпионат мира. Оппонент был действительно сильный, и я увидел, как мои игроки действуют против него.
— Вам было бы легче работать, играй в РПЛ больше белорусских футболистов?
— Несомненно, любая национальная сборная заинтересована в том, чтобы в ее составе было как можно больше игроков из топовых чемпионатов. Очевидно, что от этого все выиграют.
Карлос Алос
Валерий Карпин
Вадим Пигас
54′
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти