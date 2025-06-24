«Ну и?» по-итальянски: совмещать, как Карпин, нельзя — но можно

Впрочем, запрет на него внутри Италии — вовсе не указ всему остальному миру, а всего лишь внутреннее дело этой страны. И это совсем не означает, что у федераций других государств не может быть собственного мнения на этот счет. Мы ведь сами проходили через подобное как в СССР, так и в России (причем последний раз не так уж и давно с Леонидом Слуцким в 2015—2016 годах), поэтому для нас с вами тут никакой сенсации нет. А если вспомним, что должности главного тренера тех или иных сборных и клубов в разное время и в разных странах совмещали топовые (ну, или как минимум известные) специалисты Ринус Михелс, Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фатих Терим, Фабио Каннаваро, Ральф Рангник, то увидим, что наш обладатель патента на бренд «Ну и?» оказался в очень достойной компании. Правда, кто-то может сказать, что Карпина отличает от предшественников полное отсутствие тренерских титулов за 16 лет в профессии (Каннаваро, к примеру, выиграл хотя бы чемпионат Китая). Но это дело наживное, верно? Недаром же не бравшие 30 лет никаких трофеев бело-голубые (последний, Кубок России, датирован 1995 годом) выбрали для больших побед человека, крайне до них голодного, да еще хорошо отдохнувшего после ростовских «галер».