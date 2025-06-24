«Ну и?» по-итальянски: совмещать, как Карпин, нельзя — но можно

«Ну и? E allora?» — примерно так звучало бы знаменитое карпинское восклицание в устах его более молодого коллеги Рино Гаттузо, только что возглавившего сборную Италии. Правда, использовать это выражение экс-футболист звездного «Милана» и чемпион мира-2006, у которого на целый титул в тренерской карьере больше, чем у Карпина, смог бы не всегда.
Где оно точно не зашло бы, так это в ситуации с совмещением постов главного тренера «Скуадры адзурры» и любого из местных клубов. Это Карпину вольготно дышится в живописном Новогорске: вот национальная команда, вот — практически за забором — «Динамо». А у Гаттузо подобный вариант в Коверчано, где расположена база сборной, нереален: один из пунктов статьи 40 устава Федерации футбола Италии недвусмысленно запрещает совмещение. Так что Рино в этом смысле может расслабиться: ему никто не предъявит за потенциальное возникновение конфликта интересов.
А вот одному из мэтров профессии, Клаудио Раньери, могли. Не исключено, что это во многом и стало тем решающим моментом, что перевесил в его дилемме, принимать или не принимать «Скуадру адзурру» в день отставки Лучано Спаллетти. Да, официально Раньери уже не является главным тренером «Ромы», где его сменил Джанпьеро Гасперини. Но по факту синьор Клаудио остался на службе у желто-красных — на должности советника президента. Как ни крути, а принадлежность к одному из клубов серии А очевидна, и Раньери решил не разрываться, пусть растерянная федерация сама предложила ему такой вариант и была готова наплевать на свой же устав. Кстати, своим выбором в пользу Рима 73-летний Клаудио вызвал восхищение болельщиков «Ромы», которые не одобряли совмещение постов.
Впрочем, запрет на него внутри Италии — вовсе не указ всему остальному миру, а всего лишь внутреннее дело этой страны. И это совсем не означает, что у федераций других государств не может быть собственного мнения на этот счет. Мы ведь сами проходили через подобное как в СССР, так и в России (причем последний раз не так уж и давно с Леонидом Слуцким в 2015—2016 годах), поэтому для нас с вами тут никакой сенсации нет. А если вспомним, что должности главного тренера тех или иных сборных и клубов в разное время и в разных странах совмещали топовые (ну, или как минимум известные) специалисты Ринус Михелс, Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фатих Терим, Фабио Каннаваро, Ральф Рангник, то увидим, что наш обладатель патента на бренд «Ну и?» оказался в очень достойной компании. Правда, кто-то может сказать, что Карпина отличает от предшественников полное отсутствие тренерских титулов за 16 лет в профессии (Каннаваро, к примеру, выиграл хотя бы чемпионат Китая). Но это дело наживное, верно? Недаром же не бравшие 30 лет никаких трофеев бело-голубые (последний, Кубок России, датирован 1995 годом) выбрали для больших побед человека, крайне до них голодного, да еще хорошо отдохнувшего после ростовских «галер».
Однако вновь вернемся на Апеннины. Италия не была бы Италией, если бы в установленных правилах не существовало исключений. Они предусмотрены и в уставе федерации футбола. Да, внутри страны сидение на двух стульях одновременно запрещено, но, оказывается, клубный тренер имеет право совмещать эту работу с таким же постом в зарубежной сборной. Именно это и произошло в прошлом году (пусть и на коротком отрезке) с персонажем по имени Франческо Кальцона. Он несколько месяцев одновременно возглавлял «Наполи» и национальную команду Словакии. При этом в Неаполе Кальцона стал третьим — и последним — тренером по ходу того провального сезона, а клуб впервые с 2009 года не попал в еврокубки.
Вот такой «Ну и?» получается на Апеннинах. Посмотрим, к чему приведет доморощенный на российской почве.
Георгий Кудинов