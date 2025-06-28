«Двухметровый Месси-Мусиала». У Германии появился новый топ-форвард?

Нико оказался в «Штутгарте». Необычное решение клуба, только-только попавшего в Лигу чемпионов. Однако тренерский штаб не рассматривал Вольтемаде как основного форварда. В команде уже были Дениз Ундав, Эрмедин Демирович и Эль Билал Туре. Ник стал лишь четвёртым вариантом в атаке. И его даже не включили в заявку на Лигу чемпионов! А в основном составе Ник впервые сыграл только в конце ноября 2024 года. Но по ходу сезона форварды «Штутгарта» испытывали разные проблемы: Туре сломал плюсневую кость, у Ундава в ноябре случилось мышечное повреждение, а купленный за € 23 млн Демирович не вписывался в игру команды. Тогда тренер Себастьян Хёнес обратил внимание на Вольтемаде.