Англия упустила преимущество в два мяча! Но все равно победила Германию в финале Евро U21

Англия встрепенулась, вернула инициативу и была ближе к победе в основное время. Но всё это уже в добавленное время едва не перечеркнул Небель выстрелом в перекладину! Ух! За каким же великолепием с трибун наблюдал Томас Тухель — немец и в то же время тренер основной сборной Англии. Интересно, за кого он больше переживал? Если за англичан, то ему повезло. Потому что вышедший на овертайм Роуи в падении замкнул закидушку Мортона в район дальней штанги.