Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
28.06
Бенфика
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
96.00
X
7.60
П2
1.10
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.24
П2
13.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.15
П2
1.68
Футбол. Зарубежный
30.06
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.68
П2
5.30
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2

Англия упустила преимущество в два мяча! Но все равно победила Германию в финале Евро U21

Немцы совершили одно чудо. А нужно было два.

Источник: Reuters

У Англии полно молодых звёзд. Тут вам и Нванери из «Арсенала», и Ливраменто из «Ньюкасла», и Грей из «Тоттенхэма», и Эллиотт из «Ливерпуля», и многие другие. Германия в этом плане отстаёт не слишком: Вольтемаде уже дебютировал за взрослую сборную и ярко проявил себя в «Штутгарте», Груда неплох в «Брайтоне», Небель оформил в последнем сезоне за «Майнц» 10+6, Браун — 3+7 за «Айнтрахт».

Перечислять можно долго. В этот вечер главным оставался вопрос, кто же из них станет победителем Евро U21 в Словакии. На групповом этапе сильнее оказались немцы (2:1). Они вообще выиграли пять из пяти матчей, в то время как англичане ещё и оформили ничью со словенцами. Но всё это не имеет никакого значения, ведь в решающий момент Англия не дрогнула. Хотя упускала преимущество в два мяча!

Англия быстро повела: Атуболу отразил выстрел Хатчинсона, и после серии рикошетов на добивание подоспел Эллиотт. Немцы чуть чаще владели мячом, но получалось стерильно. Англичане контролировали ситуацию и должны вновь забивать после полуудара-полупрострела Макэйти. Германии повезло — 0:2 к 15-й минуте было бы уже перебором. Или нет?

Источник: Reuters

Немцы неслись отыгрываться и нарывались на множество опасных контратак. Второй гол назревал и случился на 24-й минуте: Макэйти вбежал в штрафную и покатил налево, а Хатчинсон замкнул без малейшего сопротивления и исполнил праздничное сальто.

На поле будто находились две команды совершенно разного класса. Англия играла легко и вдохновенно, организованно оборонялась и прессинговала. Германия — натурально страдала и действовала хаотично. Хотя ранее вообще-то не проигрывала в течение 20 матчей!

Источник: AP 2024

Если бы не Атуболу, разница стала бы крупной уже в первом тайме. А она в добавленное время сократилась! Небель убрал соперника финтом на фланге и подал, Вайпер высоко выпрыгнул и классно пробил головой. Интрига, непредсказуемость — всё как бы любим.

Во второй половине Германия выглядела совсем по-другому, нежели в бОльшую часть первой. Отлично атаковала как позиционно, так и в быстрых выпадах. Английская оборона дрожала и допустила несколько перехватов. А на 60-й минуте немецкий угловой привёл к голу! Небель вслед за подачей подхватил мяч на левом краю штрафной, сместился в центр, выдержал паузу и зарядил точно в цель! Всё перевернулось с ног на голову!

Источник: Reuters

Англия встрепенулась, вернула инициативу и была ближе к победе в основное время. Но всё это уже в добавленное время едва не перечеркнул Небель выстрелом в перекладину! Ух! За каким же великолепием с трибун наблюдал Томас Тухель — немец и в то же время тренер основной сборной Англии. Интересно, за кого он больше переживал? Если за англичан, то ему повезло. Потому что вышедший на овертайм Роуи в падении замкнул закидушку Мортона в район дальней штанги.

Источник: Reuters

У немцев оставалось 28 минут на новое чудо. Его, несмотря на безумное давление, не случилось. На 120+1-й минуте Рёль был близок — снова подлянку устроила перекладина. Англия второй раз кряду и четвёртый раз в целом выиграла молодёжное Евро. В плане достижений взрослой команде есть, у кого поучиться.

Автор: Георгий Илющенко

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше