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В РФС сообщили, что договоренности с УЕФА о проведении турнира развития в России пока нет

Россия принимала турниры развития УЕФА в 2023, 2024 и 2025 годах.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) пока не договорился с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении турнира развития. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы готовы принять турнир развития УЕФА в следующем году. А будет или не будет такой возможности — посмотрим. Пока что такой договоренности нет. Они же не могут его проводить только в России», — сказал Митрофанов.

Россия принимала турниры развития УЕФА в 2023, 2024 и 2025 годах. В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.