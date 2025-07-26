Сборная Беларуси победила молдаван в Евролиге пляжного футбола

Сегодня в матче второго тура сборная Беларуси обыграла команду Молдовы со счетом 5:3. Вчера белорусы должны были стартовать встречей с командой Латвии, но она отказалась играть и получила техническое поражение со счетом 0:3. Молдавские пляжники проиграли сборной Швейцарии — 2:5. Завтра в заключительном поединке белорусская дружина будет соперничать со швейцарцами, которые сегодня разгромили Латвию — 8:2.
В стартовых матчах группы А чехи одолели эстонцев — 3:2, а хозяева турнира итальянцы переиграли датчан — 5:1. Сегодня Дания с минимальным перевесом одолела чехов — 3:2. Позже итальянцы встретятся с эстонской командой.
На прошлой неделе белорусская команда отлично провела свой стартовый этап Евролиги — в Батуми были разгромлены команды Турции (12:1), Германии (6:1) и Чехии (9:2). По итогам турнира на черноморском побережье Грузии один из лидеров белорусской дружины Анатолий Рябко был признан лучшим игроком соревнований.
Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. На недавнем чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси впервые в истории завоевала медали, став серебряным призером. В финальном поединке планетарного форума белорусы уступили бразильцам.