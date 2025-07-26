Сборная Беларуси победила молдаван в Евролиге пляжного футбола

Сегодня в матче второго тура сборная Беларуси обыграла команду Молдовы со счетом 5:3. Вчера белорусы должны были стартовать встречей с командой Латвии, но она отказалась играть и получила техническое поражение со счетом 0:3. Молдавские пляжники проиграли сборной Швейцарии — 2:5. Завтра в заключительном поединке белорусская дружина будет соперничать со швейцарцами, которые сегодня разгромили Латвию — 8:2.