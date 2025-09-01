Сборная Беларуси по пляжному футболу осталась на четвертом месте мирового рейтинга

Перед Суперфиналом Евролиги, который скоро пройдет в Италии, в активе белорусской сборной 3114 баллов. В предварительной группе А решающего этапа главного континентального турнира соперниками белорусов будут команды Португалии (2-е место в мировом рейтинге), Италии (3) и Франции (36). В квартете В выступят сборные Испании (6), Швейцарии (14), Украины (25) и Дании (36).