Marca: сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре

По данным источника, встреча запланирована на 28 марта. «Лусаил» является предпочтительным вариантом благодаря благоприятному климату и расположению основной резиденции президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в столице Катара. На стадионе «Лусаил» в 2022 году сборная Аргентины выиграла у сборной Франции в финале чемпионата мира.