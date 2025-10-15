Итальянцы разгромили израильтян в матче квалификации ЧМ-2026

Итальянцы одержали пятую победу подряд и с 15 очками идут на втором месте в группе, уступая норвежцам (18 очков). Потерпевшая третье поражение подряд сборная Израиля (9) располагается на третьей позиции, команда потеряла шансы попасть на чемпионат мира.