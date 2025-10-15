Итальянцы разгромили израильтян в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сборная Италии обыграла команду Израиля в матче европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы I, которая прошла во вторник в Удине, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Отличились Маттео Ретеги (45+2, 75) и Джанлука Манчини (90+3).
Встреча прошла при усиленных мерах безопасности. Перед игрой в Удине состоялось многотысячное шествие в поддержку Палестины.
Итальянцы одержали пятую победу подряд и с 15 очками идут на втором месте в группе, уступая норвежцам (18 очков). Потерпевшая третье поражение подряд сборная Израиля (9) располагается на третьей позиции, команда потеряла шансы попасть на чемпионат мира.
Дженнаро Гаттузо
Ран Бен Шимон
Матео Ретеги
45+2′
Матео Ретеги
74′
Джанлука Манчини
(Федерико Димарко)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
18
Николо Барелла
90+4′
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
8
Сандро Тонали
88′
90′
11
Роберто Пикколи
5
Мануэль Локателли
86′
16
Брайан Кристанте
9
Матео Ретеги
90′
19
Николо Камбьяги
20
Андреа Камбьясо
85′
4
Леонардо Спинаццола
10
Джакомо Распадори
46′
15
Франческо Эспозито
18
Омри Глазер
3
Рой Ревиво
11
Оскар Глух
20
Дан Битон
42′
4
Матан Балтакса
5
Ор Блориан
2
Эли Даса
89′
14
Гай Мизрахи
15
Элиэль Перец
75′
16
Мохаммед Абу Фани
13
Анан Халаили
72′
19
Дор Тургеман
9
Таи Барибо
72′
22
Став Туриэль
10
Манор Соломон
89′
7
Ярден Шуа
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
