Армения в меньшинстве проиграла Ирландии в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Ирландии дома одержала победу над Арменией в матче 4-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2026.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий Эван Фергюсон.

Гости с 52-й минуты играли вдесятером после удаления за прямую красную карточку нападающего Тиграна Барсегяна.

Ирландцы набрали 4 очка и занимают 3-е место в таблице группы F. Армянская команда с 3 очками располагается на последней строчке.

Ирландия
1:0
Первый тайм: 0:0
Армения
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
14.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Aviva Stadium
Главные тренеры
Хеймир Халльгримссон
Эгише Меликян
Голы
Ирландия
Эван Фергюсон
(Уильям Смоллбоун)
70′
Составы команд
Ирландия
1
Кивин Келлехер
5
Джейк О`Брайен
83′
4
Дара О`Ши
22
Натан Коллинз
3
Райан Мэннинг
78′
8
Джейсон Молумби
69′
11
Финн Эйзас
2
Шеймус Коулман
48′
65′
7
Трой Пэрротт
9
Эван Фергюсон
81′
6
Джек Тэйлор
18
Уильям Смоллбоун
81′
10
Адам Ида
21
Фести Эбоселе
65′
20
Чидози Огбене
Армения
16
Генри Авагян
13
Камо Оганесян
5
Степа Мкртчан
8
Эдуард Сперцян
6
Угочукву Иву
11
Тигран Барсегян
52′
2
Сергей Мурадян
21
Наир Тикнизян
71′
19
Эдгар Григорян
17
Грант-Леон Ранос
71′
18
Артур Миранян
7
Жирайр Шагоян
46′
10
Лукас Мануэль Селаррайян
3
Эрик Пилоян
81′
23
Ваган Бичахчян
Статистика
Ирландия
Армения
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
1
Угловые
6
0
Фолы
12
6
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти