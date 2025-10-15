Футболисты сборной Израиля потеряли шансы выйти на чемпионат мира

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Сборная Израиля со счетом 0:3 проиграла команде Италии в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года и лишилась шансов отобраться в финальную часть турнира.
На счету сборной Израиля 9 очков по итогам 7 матчей. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице отборочной группы I, лидером является сборная Норвегии (18 очков, 6 матчей), вторыми идут итальянцы (15 очков, 6 матчей). Напрямую на чемпионат мира выйдет победитель группы, коллектив, занявший второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца турнира израильтяне проведут одну игру — 16 ноября против команды Молдавии.
Ранее в парламенте Испании допустили, что национальная команда может бойкотировать чемпионат мира, если туда отберутся израильтяне. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Дженнаро Гаттузо
Ран Бен Шимон
Матео Ретеги
45+2′
Матео Ретеги
74′
Джанлука Манчини
(Федерико Димарко)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
18
Николо Барелла
90+4′
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
8
Сандро Тонали
88′
90′
11
Роберто Пикколи
5
Мануэль Локателли
86′
16
Брайан Кристанте
9
Матео Ретеги
90′
19
Николо Камбьяги
20
Андреа Камбьясо
85′
4
Леонардо Спинаццола
10
Джакомо Распадори
46′
15
Франческо Эспозито
18
Омри Глазер
3
Рой Ревиво
11
Оскар Глух
20
Дан Битон
42′
4
Матан Балтакса
5
Ор Блориан
2
Эли Даса
89′
14
Гай Мизрахи
15
Элиэль Перец
75′
16
Мохаммед Абу Фани
13
Анан Халаили
72′
19
Дор Тургеман
9
Таи Барибо
72′
22
Став Туриэль
10
Манор Соломон
89′
7
Ярден Шуа
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти