Футболисты сборной Израиля потеряли шансы выйти на чемпионат мира

На счету сборной Израиля 9 очков по итогам 7 матчей. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице отборочной группы I, лидером является сборная Норвегии (18 очков, 6 матчей), вторыми идут итальянцы (15 очков, 6 матчей). Напрямую на чемпионат мира выйдет победитель группы, коллектив, занявший второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца турнира израильтяне проведут одну игру — 16 ноября против команды Молдавии.