Футболисты сборной Израиля потеряли шансы выйти на чемпионат мира

Во вторник команда проиграла сборной Италии со счетом 0:3.

Источник: Reuters

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Сборная Израиля со счетом 0:3 проиграла команде Италии в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года и лишилась шансов отобраться в финальную часть турнира.

На счету сборной Израиля 9 очков по итогам 7 матчей. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице отборочной группы I, лидером является сборная Норвегии (18 очков, 6 матчей), вторыми идут итальянцы (15 очков, 6 матчей). Напрямую на чемпионат мира выйдет победитель группы, коллектив, занявший второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца турнира израильтяне проведут одну игру — 16 ноября против команды Молдавии.

Ранее в парламенте Испании допустили, что национальная команда может бойкотировать чемпионат мира, если туда отберутся израильтяне. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Италия
3:0
Первый тайм: 1:0
Израиль
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
14.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Ран Бен Шимон
Голы
Италия
Матео Ретеги
45+2′
Матео Ретеги
74′
Джанлука Манчини
(Федерико Димарко)
90+3′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
18
Николо Барелла
90+4′
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
8
Сандро Тонали
88′
90′
11
Роберто Пикколи
5
Мануэль Локателли
86′
16
Брайан Кристанте
9
Матео Ретеги
90′
19
Николо Камбьяги
20
Андреа Камбьясо
85′
4
Леонардо Спинаццола
10
Джакомо Распадори
46′
15
Франческо Эспозито
Израиль
18
Омри Глазер
3
Рой Ревиво
11
Оскар Глух
20
Дан Битон
42′
4
Матан Балтакса
5
Ор Блориан
2
Эли Даса
89′
14
Гай Мизрахи
15
Элиэль Перец
75′
16
Мохаммед Абу Фани
13
Анан Халаили
72′
19
Дор Тургеман
9
Таи Барибо
72′
22
Став Туриэль
10
Манор Соломон
89′
7
Ярден Шуа
Статистика
Италия
Израиль
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
2
Угловые
4
3
Фолы
12
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти