Сборная Марокко сенсационно обыграла команду Франции и сыграет в финале МЧМ

ТАСС, 16 октября. Сборная Марокко победила команду Франции и вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу, в котором встретится с аргентинцами. Турнир проводится в Чили.
Основное и дополнительное время матча сборных Марокко и Франции завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти марокканцы победили со счетом 5:4. В другом полуфинале аргентинцы оказались сильнее команды Колумбии (1:0).
Финальная встреча состоится 20 октября, начало — 02:00 мск. Матч за третье место пройдет 18 октября, в нем сыграют колумбийцы и французы. Обе игры пройдут в Сантьяго.
Сборной Аргентины удерживает рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, в активе аргентинцев шесть титулов, последний из которых — в 2007 году. Наивысшим достижением марокканцев является четвертое место на турнире в 2005 году. В 2023 году победителем стала сборная Уругвая, сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году.