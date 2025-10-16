Ричмонд
Сборная Марокко сенсационно обыграла команду Франции и сыграет в финале МЧМ

Решающая игра пройдет в ночь на 20 октября.

Источник: Reuters

ТАСС, 16 октября. Сборная Марокко победила команду Франции и вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу, в котором встретится с аргентинцами. Турнир проводится в Чили.

Основное и дополнительное время матча сборных Марокко и Франции завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти марокканцы победили со счетом 5:4. В другом полуфинале аргентинцы оказались сильнее команды Колумбии (1:0).

Финальная встреча состоится 20 октября, начало — 02:00 мск. Матч за третье место пройдет 18 октября, в нем сыграют колумбийцы и французы. Обе игры пройдут в Сантьяго.

Сборной Аргентины удерживает рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, в активе аргентинцев шесть титулов, последний из которых — в 2007 году. Наивысшим достижением марокканцев является четвертое место на турнире в 2005 году. В 2023 году победителем стала сборная Уругвая, сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году.