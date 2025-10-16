Защитник «Балтики» Бевеев рассказал о дебюте за сборную России

14 октября подопечные Валерия Карпина провели в Москве на поле «ВТБ Арены» BetBoom товарищеский поединок со сборной Боливии, по итогам которого одержали победу со счётом 3:0. 29-летний Бевеев появился на поле в стартовом составе, отыграл весь первый тайм и получил предупреждение.
«Дебют за сборную — настоящий кайф. Благодарен Валерию Георгиевичу за вызов, предоставленное время. Не без волнения, конечно, но вроде справился. Хочется и дальше вызываться, буду работать и делать всё для этого», — рассказал защитник балтийцев.
Комментируя дебют Бевеева в национальной сборной в разговоре с сайтом Metaratings.ru, генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что вызов игрока «моряков» в сборную России — большая честь для клуба.
Правый защитник Бевеев защищает цвета «бело-синих» из Калининграда с июля 2025 года, перейдя из екатеринбургского «Урала» и имея действующий до конца июня 2029 года контракт. В сезоне-2025/2026 игрок сыграл в 11 матчах РПЛ и в двух встречах FONBET Кубка России, где не отметился результативными действиями. Cайт Transfermarkt оценил стоимость Бевеева в 900 тысяч евро.
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти