Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.80
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
0
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.20
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.60
П2
4.61
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.50
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Славия Пр
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.75
П2
1.47
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Защитник «Балтики» Бевеев рассказал о дебюте за сборную России

В интервью сайту Odds.ru защитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» и сборной России по футболу Мингиян Бевеев рассказал о своём дебюте в составе «наших парней».

Источник: Metaratings.ru

14 октября подопечные Валерия Карпина провели в Москве на поле «ВТБ Арены» BetBoom товарищеский поединок со сборной Боливии, по итогам которого одержали победу со счётом 3:0. 29-летний Бевеев появился на поле в стартовом составе, отыграл весь первый тайм и получил предупреждение.

«Дебют за сборную — настоящий кайф. Благодарен Валерию Георгиевичу за вызов, предоставленное время. Не без волнения, конечно, но вроде справился. Хочется и дальше вызываться, буду работать и делать всё для этого», — рассказал защитник балтийцев.

Комментируя дебют Бевеева в национальной сборной в разговоре с сайтом Metaratings.ru, генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что вызов игрока «моряков» в сборную России — большая честь для клуба.

Правый защитник Бевеев защищает цвета «бело-синих» из Калининграда с июля 2025 года, перейдя из екатеринбургского «Урала» и имея действующий до конца июня 2029 года контракт. В сезоне-2025/2026 игрок сыграл в 11 матчах РПЛ и в двух встречах FONBET Кубка России, где не отметился результативными действиями. Cайт Transfermarkt оценил стоимость Бевеева в 900 тысяч евро.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Боливия
Футбол, Товарищеские матчи,
14.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
Боливия
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Статистика
Россия
Боливия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
8
4
Угловые
1
5
Фолы
16
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
