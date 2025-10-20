Экс-тренер «Челси» возглавил сборную Швеции

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Шведский футбольный союз (SvFF) объявил на своем официальном сайте о назначении англичанина Грэма Поттера на пост главного тренера сборной Швеции.
Поттер подписал контракт на период оставшихся матчей сборной Швеции в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года и плей-офф за выход на турнир. Договор будет автоматически продлен на финальную часть мирового первенства в случае квалификации шведов.
Англичанин сменил датчанина Йон-Даля Томассона, который был отправлен в отставку 14 октября после поражения шведов от сборной Косова со счетом 0:1. После четырех проведенных матчей сборная Швеции с 1 набранным очком занимает последнее место в группе B, отставая на 6 очков от занимающей вторую строчку сборной Косова.
Поттеру 50 лет. В 2011 году он возглавил шведский «Эстерсунд», выступавший в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, а в 2015 году вывел команду в высшую лигу. Позднее он стал с ней обладателем Кубка Швеции сезона-2016/17, что стало первым трофеем в истории «Эстерсунда». В 2016 и 2017 годах Поттер признавался лучшим тренером Швеции по версии SvFF.
Впоследствии он тренировал английские «Суонси», «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм». В сентябре Поттер был уволен из «Вест Хэма», после того как «молотобойцы» после пяти туров шли на предпоследнем месте в Английской премьер-лиге (АПЛ).