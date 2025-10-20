Экс-тренер «Челси» возглавил сборную Швеции

Поттеру 50 лет. В 2011 году он возглавил шведский «Эстерсунд», выступавший в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, а в 2015 году вывел команду в высшую лигу. Позднее он стал с ней обладателем Кубка Швеции сезона-2016/17, что стало первым трофеем в истории «Эстерсунда». В 2016 и 2017 годах Поттер признавался лучшим тренером Швеции по версии SvFF.