Акинфеев рассказал о «драконовской дисциплине» в сборной России при Капелло: «Карал просто нещадно»

«Фабио Капелло, который возглавил сборную в июле 2012 года, был иконой итальянской моды. Да и вообще — иконой. “Милан”, “Реал Мадрид”, “Рома”, “Ювентус”, сборная Англии… Послужной список говорил сам за себя. На первом месте у итальянца стояла просто-таки драконовская дисциплина. Нельзя было прийти на завтрак, обед или ужин в тапочках, даже если у тебя были больные сбитые пальцы, синие ногти и распухшие щиколотки. Ты должен был замотать это пластырями, в обязательном порядке надеть носки, кроссовки, спортивную форму, причем непременно одинаковую. Все в шортах — значит, и ты в шортах. Если майки белые, то они должны у всех быть белыми и отутюженными. Сесть за стол ты должен не когда тебе захочется, а в строго отведенное время. И встать из-за стола — тоже.