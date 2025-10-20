Ричмонд
Акинфеев рассказал о «драконовской дисциплине» в сборной России при Капелло: «Карал просто нещадно»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появится в продаже 6 ноября, в числе прочего рассказал о «драконовской дисциплине» в сборной России при итальянском тренере Фабио Капелло.

Источник: rfs.ru

«Фабио Капелло, который возглавил сборную в июле 2012 года, был иконой итальянской моды. Да и вообще — иконой. “Милан”, “Реал Мадрид”, “Рома”, “Ювентус”, сборная Англии… Послужной список говорил сам за себя. На первом месте у итальянца стояла просто-таки драконовская дисциплина. Нельзя было прийти на завтрак, обед или ужин в тапочках, даже если у тебя были больные сбитые пальцы, синие ногти и распухшие щиколотки. Ты должен был замотать это пластырями, в обязательном порядке надеть носки, кроссовки, спортивную форму, причем непременно одинаковую. Все в шортах — значит, и ты в шортах. Если майки белые, то они должны у всех быть белыми и отутюженными. Сесть за стол ты должен не когда тебе захочется, а в строго отведенное время. И встать из-за стола — тоже.

Если кто в глубине души и пытался поиронизировать над Капелло, это быстро прекратилось. Мы прошли отбор на чемпионат мира в Бразилию, проиграв Португалии, но по очкам опередив ее и выйдя из группы с первого места. После этого уже как-то все поверили, что в подготовке мелочей не бывает, а сам Фабио всегда прав, какие бы действия он ни совершал.

Выходя на поле, ни один футболист не имел права сесть на мяч — за это Капелло карал просто нещадно. Одного из зенитовских игроков убрал за это с тренировки прямо на чемпионате мира. Иногда он, конечно же, перегибал палку в своих требованиях, но возражать никто не пытался. Все-таки авторитет тренера реально подавлял.

До прихода Фабио в сборную мы никогда не летали на игры в цивильных костюмах. Но перед поездкой в Бразилию Капелло настоятельно потребовал, чтобы в костюмах были все — нам их специально пошили в Италии. Так мы и летели 15 часов — в пиджаках и галстуках.

В Фабио даже близко не было той надменности, которая отличала Адвоката, но дисциплина и пунктуальность были для него непреложной вещью.

В отношении чемпионата мира Капелло часто повторял, что основная задача команды в Бразилии — поднабраться игрового опыта к домашнему чемпионату мира 2018, но при этом считал, что мы должны дойти до четвертьфинала. Но случились две ничьих — с Кореей и Алжиром, мы уступили Бельгии, пусть и с минимальным счетом, и не сумели выйти в плей-офф", — написал Акинфеев в своей книге.

Книга Акинфеева появится в продаже 6 ноября, но уже сейчас доступна для предзаказа на «Озоне», в «Читай-городе» и на Book24.