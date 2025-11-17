Сборная России по футболу наконец-то проиграла. И это хорошо

Год для сборной России по футболу завершился неожиданным поражением от команды Чили в товарищеском матче (0:2). Еще до начала игры у главного тренера россиян Валерия Карпина спрашивали про возможную рекордную серию без поражений, он ответил, что впервые узнал об этом, не обещав поощрений для футболистов. Но серия из 22 матчей прервалась, и это точно хорошо для развития национальной команды.
Сборная Чили приехала дополнительно мотивированной на матч с командой России в Сочи. Дело в том, что исполняющий обязанности главного тренера Николас Кордова вызвал не известных игроков, а новичков — футболистов, которые сидели на скамейке под звездами. Это и способствовало особой агрессии в игре — все футболисты хотели доказать свою компетентность и получить вызов на официальные матчи. И они это доказали, хоть и повлияли на результат две результативные ошибки защитников сборной России Игоря Дивеева и Матвея Лукина.
Поражение точно полезно для нашей команды. В условиях отстранения невозможно сравнивать достижения сборной России с тем, что сделали в официальных матчах испанцы, поэтому данные рассуждения точно неразумны. То, что сборную России можно остановить, напомнит нашей общественности, что российские футболисты отстранены от международных соревнований.
Также это поражение даст повод задуматься и футболистам сборной России. Это напомнит им, что на матчи нельзя выходить расслабленным, нужно отдаваться всегда по полной. При этом у Карпина и нет особых претензий к игрокам и их самоотдаче. Данное поражение — повод для дальнейшего развития. Что есть соперники и сильнее.
Из-за результатов ноябрь 2025 года стал для сборной России самым неудачным за время отстранения — несколькими днями ранее российские футболисты сыграли вничью с командой Перу (1:1). В целом же год для подопечных Карпина получился самым сильным за время отстранения. Во второй половине года у команды были одни из сильнейших соперников за время санкций.
В июне россияне обыграли белорусов (4:1), сыграли вничью с нигерийцами (1:1). В сентябре сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0), квалифицировавшейся на чемпионат мира. Карпин, подводя итоги года, назвал этот матч худшим для российской команды. Также наши футболисты обыграли катарцев (4:1), и эта игра, по мнению Карпина, стала лучшей. В октябре были обыграны крепкие сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).
Начало же года тоже стало запоминающимся. Впервые за время отстранения в сборную был вызван нападающий Артем Дзюба. Он забил в матче с командой Гренады (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голом, обойдя Александра Кержакова. Внимание к сборной России было огромным. Также была повержена сборная Замбии (5:0).
Сильные соперники, рекорд Дзюбы и первое поражение точно останутся в истории, но первое за долгое время поражение не нужно переоценивать. Это подсказка Карпину и футболистам, что руки нельзя опускать — если и готовиться к возвращению, то с хорошим настроем. После такого насыщенного года хочется скорейшего допуска сборной России к турнирам в 2026 году или как минимум таких же мощных мотивированных соперников для проверки своего уровня.
Автор: Роман Шлуинский
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти