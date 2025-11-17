Сборная России по футболу наконец-то проиграла. И это хорошо

Сборная Чили приехала дополнительно мотивированной на матч с командой России в Сочи. Дело в том, что исполняющий обязанности главного тренера Николас Кордова вызвал не известных игроков, а новичков — футболистов, которые сидели на скамейке под звездами. Это и способствовало особой агрессии в игре — все футболисты хотели доказать свою компетентность и получить вызов на официальные матчи. И они это доказали, хоть и повлияли на результат две результативные ошибки защитников сборной России Игоря Дивеева и Матвея Лукина.