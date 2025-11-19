Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Сборная Беларуси занимает 99-е место в обновленном рейтинге ФИФА

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси вернулась в первую сотню в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

После двух ничьих на финише отборочного турнира чемпионата мира с датчанами (2:2) и греками (0:0) команда Карлоса Алоса поднялась на четыре позиции и находится на 99-м месте, набрав 1227,09 балла. В этом году сборная Беларуси провела десять матчей. Белорусские футболисты одержали три победы в товарищеских матчах — над сборными Таджикистана — 5:0 (в гостях), Азербайджана — 2:0 (в гостях) и Казахстана — 4:1 (дома), а также уступили в домашнем спарринге россиянам — 1:4. В квалификационной группе С мирового первенства белорусы сумели добыть только два очка, а в четырех поединках проиграли — Греции — 1:5, Дании — 0:6, Шотландии — 0:2 и 1:2. Разница мячей — 16−22, в белорусской команде по два гола забили Виталий Лисакович, Трофим Мельниченко, Никита Демченко, Валерий Громыко, по разу в этом сезоне отличились Евгений Яблонский, Артем Концевой, Павел Забелин, Валерий Бочеров, Евгений Шикавка, Герман Барковский, Глеб Кучко и Вадим Пигас.

Топ-10 обновленного рейтинга ФИФА:

1. Испания — 1877,18 балла.

2. Аргентина — 1873,33.

3. Франция — 1870,00.

4. Англия — 1834,12.

5. Бразилия — 1760,46.

6. Португалия — 1760,38.

7. Нидерланды — 1756,27.

8. Бельгия — 1730,71.

9. Германия — 1724,15.

10. Хорватия — 1716,88.

В мировом рейтинге женских сборных Беларусь занимает 50-е место. Здесь лидирует команда Испании, на второй позиции США, третьей идет сборная Швеции, на четвертой позиции Англия, Франция замыкает первую пятерку.