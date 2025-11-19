Сборная Беларуси занимает 99-е место в обновленном рейтинге ФИФА

После двух ничьих на финише отборочного турнира чемпионата мира с датчанами (2:2) и греками (0:0) команда Карлоса Алоса поднялась на четыре позиции и находится на 99-м месте, набрав 1227,09 балла. В этом году сборная Беларуси провела десять матчей. Белорусские футболисты одержали три победы в товарищеских матчах — над сборными Таджикистана — 5:0 (в гостях), Азербайджана — 2:0 (в гостях) и Казахстана — 4:1 (дома), а также уступили в домашнем спарринге россиянам — 1:4. В квалификационной группе С мирового первенства белорусы сумели добыть только два очка, а в четырех поединках проиграли — Греции — 1:5, Дании — 0:6, Шотландии — 0:2 и 1:2. Разница мячей — 16−22, в белорусской команде по два гола забили Виталий Лисакович, Трофим Мельниченко, Никита Демченко, Валерий Громыко, по разу в этом сезоне отличились Евгений Яблонский, Артем Концевой, Павел Забелин, Валерий Бочеров, Евгений Шикавка, Герман Барковский, Глеб Кучко и Вадим Пигас.