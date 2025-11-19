В Каталонии на матче Палестины сожгли флаг Испании. Игру посетил Гвардиола — и вновь поддержал арабский народ

«Это больше чем просто символический матч. В наши дни все обо всем знают, и благодаря этой игре палестинцы увидят, что есть часть мира, которой есть до них дело. Мир бросил Палестину. Мы абсолютно ничего не сделали. Они не виноваты в том, что родились там. Мы все позволили им уничтожать целый народ. Ущерб уже нанесен, и он непоправим».