«Украина не будет играть против сборной Польши в Польше». Ребров — о плей-офф отбора ЧМ-2026

«Если мы пройдем в Швецию, мы 100% не будем играть против сборной Польши в Польше. Это ненормально. Сейчас мы выбираем место проведения и будем решать, где именно будем проводить эти матчи. Но я не думаю, что это будет в Польше», — цитируют Реброва украинские СМИ.