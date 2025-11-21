«Украина не будет играть против сборной Польши в Польше». Ребров — о плей-офф отбора ЧМ-2026

В полуфинале отбора соперником Украины станет Швеция, а в случае выхода в финал — победитель игры между Польшей и Албанией.
«Если мы пройдем в Швецию, мы 100% не будем играть против сборной Польши в Польше. Это ненормально. Сейчас мы выбираем место проведения и будем решать, где именно будем проводить эти матчи. Но я не думаю, что это будет в Польше», — цитируют Реброва украинские СМИ.
В групповом квалификационном турнире ЧМ-2026 украинская сборная большинство домашних матчей проводила на польских стадионах — в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.