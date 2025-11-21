Ричмонд
«Украина не будет играть против сборной Польши в Польше». Ребров — о плей-офф отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о месте проведения домашних матчей команды в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Источник: AP 2024

В полуфинале отбора соперником Украины станет Швеция, а в случае выхода в финал — победитель игры между Польшей и Албанией.

«Если мы пройдем в Швецию, мы 100% не будем играть против сборной Польши в Польше. Это ненормально. Сейчас мы выбираем место проведения и будем решать, где именно будем проводить эти матчи. Но я не думаю, что это будет в Польше», — цитируют Реброва украинские СМИ.

В групповом квалификационном турнире ЧМ-2026 украинская сборная большинство домашних матчей проводила на польских стадионах — в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.