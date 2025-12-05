Геннадий Орлов: «Сборная Украины сильнее России»

«Сборная Украины сильнее сборной России, потому что она выше. Они пробились в стыки на чемпионат мира. А я не знаю, вышли бы мы в эти стыки. Все-таки даже в матче с Чили все наши футболисты проигрывали единоборства.



У нас никто не умеет закрывать мяч ногами, крепко стоять на ногах. Это сегодня проблема для наших игроков — индивидуальное мастерство. Я еще говорил про физическую готовность — надо держать темп все 90 минут», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.