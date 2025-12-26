Шевченко: «Украина тратит огромные деньги на домашние матчи за рубежом. Мы не можем обратиться к властям»

Я не могу обратиться к правительству с просьбой о деньгах, потому что их внимание сосредоточено на спасении страны. Мы должны делать все возможное из собственного бюджета и полагаться на частные пожертвования для наших социальных проектов", — приводит слова Шевченко Dagens Nyheter.