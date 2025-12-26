Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Шевченко: «Украина тратит огромные деньги на домашние матчи за рубежом. Мы не можем обратиться к властям»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, что домашние матчи национальной команды за границей требуют существенных расходов.

Источник: Getty Images

Ранее стало известно, что Украина проведет домашний полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции в Валенсии. До этого украинцы играли домашние встречи в Польше.

"Мы тратим огромные деньги на эти матчи, но не можем заполнить стадионы. Домашний матч на выезде обходится нам примерно в пять раз дороже. Спонсоры находятся в стране, и их ресурсы ограничены.

Я не могу обратиться к правительству с просьбой о деньгах, потому что их внимание сосредоточено на спасении страны. Мы должны делать все возможное из собственного бюджета и полагаться на частные пожертвования для наших социальных проектов", — приводит слова Шевченко Dagens Nyheter.