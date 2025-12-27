Гол Мане спас Сенегал от поражения в матче с ДР Конго на групповом этапе КАН

Первый тайм прошел без голов. На 61-й минуте счет открыл конголезский форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу. Спустя 8 минут ворота ДР Конго поразил экс-нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, вырвавший ничью для Сенегала.
Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сыграл 66 минут за ДР Конго, после чего был заменен на Натанаэля Мбюкю.
Сборные Сенегала и ДР Конго набрали по 4 очка и делят 1−2-е места в турнирной таблице группы D. В решающем туре Сенегал сыграет с Бенином, а ДР Конго встретится с Ботсваной.