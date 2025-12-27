Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.26
П2
1.50
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Гол Мане спас Сенегал от поражения в матче с ДР Конго на групповом этапе КАН

В субботу, 27 декабря, сборная Сенегала сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций.

Источник: Getty Images

Первый тайм прошел без голов. На 61-й минуте счет открыл конголезский форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу. Спустя 8 минут ворота ДР Конго поразил экс-нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, вырвавший ничью для Сенегала.

Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сыграл 66 минут за ДР Конго, после чего был заменен на Натанаэля Мбюкю.

Сборные Сенегала и ДР Конго набрали по 4 очка и делят 1−2-е места в турнирной таблице группы D. В решающем туре Сенегал сыграет с Бенином, а ДР Конго встретится с Ботсваной.