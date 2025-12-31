Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2

Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки

Два футболиста сборной Экваториальной Гвинеи были дисквалифицированы за оскорбление арбитра на Кубке африканских наций. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Getty Images

Капитан команды Экваториальной Гвинеи Карлос Акапо и полузащитник Жозете Миранда дисквалифицированы на четыре матча каждый за оскорбление арбитра Месси Нкуну после поражения от Судана (0:1) в матче второго тура группового этапа. При этом два матча дисквалификации из четырех — условно.

Экваториальная Гвинея проиграла два матча в группе, третий, против Алжира, пройдет 31 декабря.

Кроме того, капитан сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре был оштрафован за послематчевые высказывания на Кубке Африки. В интервью после поражения от Алжира (0:1) футболист «Сандерленда» заявил, что «судьи портят игру», а также использовал матерные выражения. Штраф Траоре составил $10 тыс.