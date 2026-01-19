Сборная Сенегала по футболу во второй раз выиграла Кубок африканских наций

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала, бывший игрок московского «Динамо» Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись на поле, вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса.