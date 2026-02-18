Средство против Мали: что противопоставит сборная РФ африканской команде

Сборная Мали — первый официальный соперник сборной России на мартовские матчи национальных команд. Информацию о предстоящей встрече подтвердил генеральный секретарь Малийской федерации футбола Сиди Бекайе Магасса. Кроме того, ведется активный поиск спарринг-сборной для второй игры. Ею могла стать Гватемала, но в итоге эта сборная отказалась от приезда в Россию. «Известия» попросили Валерия Непомнящего и Вячеслава Колоскова оценить ближайшего оппонента.
Выше Ирландии и Ганы
Дебютный в этом году матч сборная России проведет 27 марта в Краснодаре. В соперниках команда из топ-10 Африки — неуступчивая и выносливая сборная Мали.
Одну из лучших рецензий малийцам в преддверии матча дал не понаслышке знакомый с африканским футболом Валерий Непомнящий.
— Сборная Мали — достойный соперник, очень интересная и серьезная команда, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной Камеруна. — Они достойно проявили себя на недавнем Кубке Африке, в составе много игроков из сильных европейских чемпионатов. Ребята очень физически сильные, поэтому это отличный спарринг.
В рейтинге ФИФА Мали располагаются на 54-м месте, на 18 строчек ниже сборной России. При этом выше крепких Словении (57-е место), Ирландии (59-е), Боснии и Герцеговины (71-е), Ганы (72-е), Грузии (74-е) и даже некоторых участников грядущего ЧМ — например, Саудовской Аравии (61-е), Иордании (64-е) и Кабо-Верде (67-е). Малийцы постепенно карабкаются вверх после 72-го места в 2017 году. Правда, пока снова на небольшом спаде — четыре года назад были 46-е. В конце 2025-го сборная Мали поехала на Кубок африканских наций в Марокко. Отобралась туда очень уверенно: первое место в группе квалификации с нулем поражений и всего одним пропущенным мячом. На самом КАН традиционно были в роли темной лошадки. На групповом этапе ни разу не проиграли, но и побед фанаты не дождались — три ничьи с Замбией, Коморами и хозяевами турнира. В ⅛ финала со скрипом прошли Тунис — с 26-й минуты играли в меньшинстве, пропустили на 88-й, сравняли с пенальти на 90+6, а в серии 11-метровых не забили два из первых трех ударов. Остановились в четвертьфинале, уступив будущим чемпионам из Сенегала (0:1).
Согласно порталу Transfermarkt, самым дорогим футболистом сборной Мали является нападающий «Фенербахче» Нене Доржелес — €18 млн. 23-летний форвард перешел в турецкий чемпионат минувшим летом из «Зальцбурга». В 27 матчах за стамбульцев Доржелес забил шесть мячей, отдал восемь голевых передач и успел выиграть Суперкубок — сразу после приезда с Кубка Африки.
Есть и более звездные игроки — хавбек «Тоттенхэма» Ив Биссума, бывший полузащитник «Лейпцига» Амаду Айдара и правый защитник «Парижа» Амари Траоре, известный по выступлениям за «Ренн» и «Реал Сосьедад». Скорее всего, его на поле российские фанаты не увидят: Траоре еще восстанавливается после травмы колена, полученной в конце января.
Отдельный фокус на Мамаду Сангаре. 23-летний полузащитник играет в центре поля «Ланса» — лидера французского чемпионата. Африканец чаще располагается ближе к опорной зоне и больше ориентирован на оборону и разрушение — находится в топ-3 лиги по количеству удачных отборов за матч.
— У Мали средняя команда, не из самого дна мировой иерархии, — подчеркнул «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Думаю, что это примерно наш уровень. Будет лишняя возможность убедиться в том, в каком состоянии находятся кандидаты в сборную команды. Сможем посмотреть в деле игроков, которые будут представлять нас на международной арене, если нас допустят относительно быстро. Это вызовет большой интерес у фанатов.
Могли сыграть с Гамбией, а Гватемала сорвалась в последний момент
Вторым мартовским соперником нашей команды должна была стать сборная Гватемалы. Однако, по информации Telegram-канала «Трибуна», представители зоны КОНКАКАФ отказались от приезда в Россию. Это произошло после вмешательства ФИФА — члены международной федерации футбольных ассоциаций были против проведения матча и повлияли на решение гватемальцев.
— Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать. Посмотрим, получится ли сыграть нашим командам в этом году. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США, — отметил президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис для Sport24.
По информации «Известий», есть вероятность сыграть с Гамбией (117-е место в рейтинге ФИФА) — РФС был предложен вариант с проведением товарищеского матча как раз в марте. Пока идею поставили на стоп, но африканцы готовы сыграть и позже, поэтому к этой опции могут вернуться в любой момент.
Дмитрий Кияшов