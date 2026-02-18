Средство против Мали: что противопоставит сборная РФ африканской команде

В рейтинге ФИФА Мали располагаются на 54-м месте, на 18 строчек ниже сборной России. При этом выше крепких Словении (57-е место), Ирландии (59-е), Боснии и Герцеговины (71-е), Ганы (72-е), Грузии (74-е) и даже некоторых участников грядущего ЧМ — например, Саудовской Аравии (61-е), Иордании (64-е) и Кабо-Верде (67-е). Малийцы постепенно карабкаются вверх после 72-го места в 2017 году. Правда, пока снова на небольшом спаде — четыре года назад были 46-е. В конце 2025-го сборная Мали поехала на Кубок африканских наций в Марокко. Отобралась туда очень уверенно: первое место в группе квалификации с нулем поражений и всего одним пропущенным мячом. На самом КАН традиционно были в роли темной лошадки. На групповом этапе ни разу не проиграли, но и побед фанаты не дождались — три ничьи с Замбией, Коморами и хозяевами турнира. В ⅛ финала со скрипом прошли Тунис — с 26-й минуты играли в меньшинстве, пропустили на 88-й, сравняли с пенальти на 90+6, а в серии 11-метровых не забили два из первых трех ударов. Остановились в четвертьфинале, уступив будущим чемпионам из Сенегала (0:1).