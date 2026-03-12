Ричмонд
Сборная Швеции продлила контракт с Поттером перед матчем с Украиной

Шведам 26 марта предстоит матч с Украиной в отборе ЧМ-2026. Грэм Поттер занял пост тренера в октябре и успел провести две игры, в которых команда взяла одно очко. Новый контракт тренера рассчитан до 2030 года.

Источник: Getty Images

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер продлил контракт до 2030 года всего после двух проведенных матчей, сообщила пресс-служба Шведской футбольной ассоциации.

Поттер, бывший тренер «Челси» и «Вест Хэма», возглавил шведскую сборную в октябре и успел разгромно проиграть с ней в квалификации чемпионата мира Швейцарии (1:4) и завершить вничью матч со Словенией (1:1).

Сборная Швеции заняла четвертое место в отборочной группе B, но попала в следующий раунд квалификации благодаря Лиге наций.

Шведы 26 марта проведут матч с украинцами и в случае победы разыграют путевку на ЧМ-2026 с лучшей командой в паре Польша — Албания.

Поттер в 2011—2018 годах работал в шведском «Эстерсунде», вывел команду из четвертого дивизиона в высший и выиграл Кубок страны в 2017 году.