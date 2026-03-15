УЕФА объявил об отмене «Финалиссимы» между Испанией и Аргентиной

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Матч за титул «Финалиссимы» между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, отменен, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины. Позднее издание COPE сообщило, что встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». По данным журналиста Гастона Эдула, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отказалась от проведения матча на данном стадионе.
«Достичь соглашения с Аргентиной об альтернативной дате не представляется возможным», — говорится в заявлении УЕФА.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.