Назван окончательный состав сборной Казахстана по футболу на турнир от ФИФА

Главный тренер национальной мужской сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов огласил окончательный состав на матчи товарищеского турнира «FIFA Series», передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Виктор Рябов

Часть новых соревнований от Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет 25—28 марта на «Астана Арене». Сборная Казахстана в формате «Финала четырех» сначала сыграет с командой Коморских островов, а затем — с победителем матча между Кувейтом и Намибией.

В окончательный список вошли 26 футболистов:

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Сергей Малый, («Ордабасы»), Александр Мрынский, Александр Широбоков, Еркин Тапалов (все — «Кайрат»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Ян Вороговский, Алибек Касым (оба — «Астана»), Арсен Аширбек («Елимай»), Мейрамбек Калмырза («Тобыл»), Адлет Кенесбек, Саги Совет (оба — «Кайсар»).

Полузащитники: Рамазан Оразов («Елимай»), Айбол Абикен, («Кайсар»), Исламбек Куат («Женис»), Динмухамед Караман («Астана»).

Нападающие: Дастан Сатпаев, («Кайрат»), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия), Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия), Жаслан Жумашев, («Тобыл»), Иван Свиридов, («Елимай»), Артур Шушеначев («Актобе»), Нурдаулет Агзамбаев («Кайсар»).