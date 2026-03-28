Сборная Марокко забила на 88-й минуте и вырвала ничью в матче с Эквадором

Сборная Марокко выиграла у Эквадора в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины эквадорский полузащитник Джон Йебоа открыл счет. На 62-й минуте в ворота эквадорцев был назначен пенальти, но Нейл Эль-Айнауи не смог его реализовать. Тем не менее, в концовке встречи он забил с игры и вырвал ничью для марокканцев.
Товарищеский матч.
Марокко — Эквадор — 1:1 (0:0).
Голы: Йебоа, 48 — 0:1. Эль-Айнауи, 88 — 1:1.
Нереализованный пенальти: Эль-Айнауи (М), 62.