Сборная Марокко забила на 88-й минуте и вырвала ничью в матче с Эквадором

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины эквадорский полузащитник Джон Йебоа открыл счет. На 62-й минуте в ворота эквадорцев был назначен пенальти, но Нейл Эль-Айнауи не смог его реализовать. Тем не менее, в концовке встречи он забил с игры и вырвал ничью для марокканцев.