Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Брайтон
0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Динамо
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
РБ Лейпциг
0
Футбол. Италия
перерыв
Наполи
0
:
Лацио
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
2
:
Марсель
0
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
В УЕФА рассказали, считают ли Россию частью футбольной семьи

Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент заявил, что в организации считают Россию частью футбольной семьи. Его слова передает Tribuna.

Источник: РИА "Новости"

«По сути, мы все футбольная семья. Мы хотели бы, чтобы все страны, дети, каждый, кто хочет играть в футбол, могли играть в него, встречаться и играть вместе. Но мы понимаем ситуацию. Мы надеемся, что военные действия закончатся как можно скорее», — сказал Климент.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.