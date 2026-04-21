Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Крылья Советов
П1
2.67
X
3.42
П2
2.68
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
П1
2.05
X
3.55
П2
4.10
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
П1
1.88
X
3.61
П2
4.60
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
П1
2.60
X
3.21
П2
2.96
Футбол. Англия
22:00
Брайтон
:
Челси
П1
2.47
X
3.75
П2
2.76
Футбол. Испания
22:30
Жирона
:
Бетис
П1
2.44
X
3.42
П2
3.01
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Алавес
П1
1.25
X
6.86
П2
12.50

Женская сборная России по футболу упала в рейтинге ФИФА

Женская сборная России опустилась с 28-го на 29-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Женская сборная России опустилась с 28-го на 29-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной во вторник на сайте организации.

В активе российской команды 1699,74 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В феврале женская сборная России разгромила команду Танзании (4:1), в начале марта уступила команде Ганы (0:4).

Лидером рейтинга осталась сборная Испании (2083,09). Далее идет сборная США (2054,65). На третью строчку поднялась команда Англии (2038,72).

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.