Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.59
П2
3.85
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.75
П2
4.65
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.23
П2
2.88
Футбол. Англия
22:00
Брайтон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.59
П2
2.87
Футбол. Испания
22:30
Жирона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.41
П2
2.97
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.09
П2
13.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Сборная Казахстана по футболу поднялась на 16 позиций в рейтинге ФИФА

Женская сборная Казахстана значительно улучшила положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Источник: Nur.kz

18 апреля национальная команда провела третий матч квалификации чемпионата мира 2027 года. На нейтральном поле в Грузии казахстанки обыграли представительниц Беларуси со счетом 1:0.

По итогам очередного международного окна на матчи национальных команд сборная Казахстана поднялась на 16 позиций и вернулась в топ-100. Теперь коллектив, возглавляемый Бегаим Киргизбаевой, занимает 97-е место — по соседству с Кубой и Гуамом.

Лидером рейтинга осталась сборная Испании, следом идут США. В топ-3 поднялась команда Англии, сместившая Германию.

Женский рейтинг ФИФА от 21 апреля 2026 года:

1. Испания — 2083,09 балла;

2. США — 2054,65;

3. Англия — 2038,72;

4. Германия — 2021,78;

5. Япония — 2011,27;

6. Бразилия — 1980,00;

7. Франция — 1975,60;

8. Швеция — 1961,22;

9. Канада — 1934,88;

10. Нидерланды — 1929,32…

97. Казахстан — 1203,95.