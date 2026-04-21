Сборная Казахстана по футболу поднялась на 16 позиций в рейтинге ФИФА

18 апреля национальная команда провела третий матч квалификации чемпионата мира 2027 года. На нейтральном поле в Грузии казахстанки обыграли представительниц Беларуси со счетом 1:0.
По итогам очередного международного окна на матчи национальных команд сборная Казахстана поднялась на 16 позиций и вернулась в топ-100. Теперь коллектив, возглавляемый Бегаим Киргизбаевой, занимает 97-е место — по соседству с Кубой и Гуамом.
Лидером рейтинга осталась сборная Испании, следом идут США. В топ-3 поднялась команда Англии, сместившая Германию.
Женский рейтинг ФИФА от 21 апреля 2026 года:
1. Испания — 2083,09 балла;
2. США — 2054,65;
3. Англия — 2038,72;
4. Германия — 2021,78;
5. Япония — 2011,27;
6. Бразилия — 1980,00;
7. Франция — 1975,60;
8. Швеция — 1961,22;
9. Канада — 1934,88;
10. Нидерланды — 1929,32…
97. Казахстан — 1203,95.