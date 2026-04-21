Сборная Казахстана по футболу поднялась на 16 позиций в рейтинге ФИФА

По итогам очередного международного окна на матчи национальных команд сборная Казахстана поднялась на 16 позиций и вернулась в топ-100. Теперь коллектив, возглавляемый Бегаим Киргизбаевой, занимает 97-е место — по соседству с Кубой и Гуамом.