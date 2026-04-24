В Египте заявили, что Салах сыграет в матче против сборной России в мае

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах примет участие в товарищеском матче против сборной России в мае в Каире. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил сотрудник ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар.
«Матч между Россией и Египтом состоится в Каире 29 мая. Мохамед Салах также примет участие в этом матче», — сказал Эль-Аттар.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщал, что союз ведет переговоры о проведении в июне трех товарищеских матчей национальной сборной. 5 июня в Москве россияне проведут товарищескую встречу против сборной Буркина-Фасо.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, египетская команда располагается на 29-м месте.
33-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За сборную Египта футболист сыграл 113 матчей и забил 65 голов.
Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА.