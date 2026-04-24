Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
6.17
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.01
П2
9.50
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.27
П2
2.72
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.20
П2
1.88
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2

В Египте заявили, что Салах сыграет в матче против сборной России в мае

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Египта 29 мая в Каире.

Источник: РБК Спорт

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах примет участие в товарищеском матче против сборной России в мае в Каире. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил сотрудник ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар.

«Матч между Россией и Египтом состоится в Каире 29 мая. Мохамед Салах также примет участие в этом матче», — сказал Эль-Аттар.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщал, что союз ведет переговоры о проведении в июне трех товарищеских матчей национальной сборной. 5 июня в Москве россияне проведут товарищескую встречу против сборной Буркина-Фасо.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, египетская команда располагается на 29-м месте.

33-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За сборную Египта футболист сыграл 113 матчей и забил 65 голов.

Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА.