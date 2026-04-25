Юношеская сборная России обыграла Азербайджан на Турнире развития УЕФА

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Юношеская сборная России в возрасте до 16 лет одержала победу над сверстниками из Азербайджана в первом матче на Турнире развития УЕФА.
Встреча в казахстанском Шымкенте завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной России. Мячи забили Ратмир Лукьянов (49-я минута), Владислав Банников (52), Максим Иванов (62), Александр Стрижаков (84) и Максим Севостьянов (90+4).
Россиянам также предстоит встретиться на турнире со сборными Пакистана и Казахстана. Команды сыграют по круговой системе.