В РФС объяснили причину отмены турне сборной России по Южной Америке

ТАСС, 25 апреля. Летнее турне сборной России по футболу в Южную Америку отменили, так как потенциальные соперники будут находиться в США. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Ранее ТАСС сообщал, что с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира, сборная России не была допущена к отборочному этапу и пропустит турнир. В сентябре 2025 года Митрофанов заявлял о планах РФС организовать несколько игр с участием российской национальной команды в Южной Америке в июне 2026 года.
«Турне сборной России в Южную Америку отменили. Дело в том, что те сборные, с кем мы бы хотели сыграть, будут в этот момент в США», — сказал Митрофанов.
С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.