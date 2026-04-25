В РФС объяснили причину отмены турне сборной России по Южной Америке

Ранее ТАСС сообщал, что с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира, сборная России не была допущена к отборочному этапу и пропустит турнир. В сентябре 2025 года Митрофанов заявлял о планах РФС организовать несколько игр с участием российской национальной команды в Южной Америке в июне 2026 года.