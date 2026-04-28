Сборная России проведет матчи против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго

Матчи пройдут в Каире (28 мая), Волгограде (5 июня) и Калининграде (9 июня).

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч против сборной Египта россияне проведут 28 мая в Каире. 5 июня российская команда встретится с соперниками из Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня сыграет против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Сборная Египта располагается на 29-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), российская команда встречалась с египтянами в официальных матчах один раз — на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Тогда сборная России победила со счетом 3:1.

Команда Буркина-Фасо занимает 62-ю строчку мирового рейтинга, футболисты из Тринидада и Тобаго — 102-ю. Обе команды ни разу не встречались со сборной России в официальных матчах, однако игроки Тринидада и Тобаго играли с командой СССР в 1990 году, матч на турнире «Карибский кубок» завершился со счетом 2:0 в пользу советских футболистов.